Эксперт Храпунова рассказала о новой схеме обмана при поиске работы в интернете

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Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете. Теперь мошенники используют лжепредставителей ФНС. Об этом РИА Новости рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

По ее словам, псевдонаниматели требовали от жертв внести предварительную сумму для начала работы и пропадали. Кроме того, гражданам могли предложить подключить демонстрацию экрана при собеседованиях, в результате чего мошенники получали доступ ко всем приложениям на компьютере.

В качестве примера эксперт упомянула гражданку, которая стала жертвой новой схемы мошенничества. Женщина нашла объявление об удаленной работе, при которой сначала потребовалась авторизация на специальном сайте.

"После нее со счета женщины списались деньги, но почти сразу ей написали другие мошенники – "юристы" – с предложением помочь вернуть украденное. В легенду мошенники впутали и "представителей ФНС", которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам", – рассказала Храпунова.

В результате жертва перевела мошенникам более миллиона рублей после того, как ее обманом склонили взять в банках кредиты.

Эксперт призвала не отвечать на предложения о работе от незнакомых номеров в мессенджерах. Также Храпунова советует отказываться от работы сразу, если предлагаются опции по внесению денег, не соглашаться на работу с испытательным сроком без оформления трудового договора, договора гражданско-правового характера или выполнения заказа без договора подряда на оказание услуг.

Ранее эксперт Андрей Бийчук рассказал о мошеннической схеме по улучшению качества связи. Аферисты представляются сотрудниками оператора связи и заявляют о необходимости обновления настроек сети или выполнения других действий для улучшения качества связи. Они угрожают временным отключением услуг связи или недоступностью интернета, после чего могут попросить продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно, полученный от "Госуслуг" или от личного кабинета оператора.

Изучение кредитной истории также поможет не стать жертвой мошенников. Депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал проверять активные кредиты в своей истории. Они должны появиться не позднее трех рабочих дней после заключения сделки.