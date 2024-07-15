Эксперт Бийчук предупредил о мошеннической схеме по улучшению качества связи

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Мошенники под предлогом того, что нужно обновить настройки сети или выполнить действия для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации. Об этом РИА Новости сообщил директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

Эксперт рассказал, что аферисты представляются сотрудниками оператора связи, звонят жертвам и заявляют о необходимости обновления настроек сети или выполнения других действий для улучшения качества связи. Они утверждают, что якобы ведется плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, тем самым создавая срочный характер ситуации. Обычно мошенники угрожают временным отключение услуг связи или недоступностью интернета, объяснил Бийчук.

С его слов, после этого злоумышленники также могут попросить человека продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно полученный от "Госуслуг" или от личного кабинета оператора связи. Эти данные они могут использовать для получения доступа к конфиденциальной информации жертвы и проведения финансовых операций, предупредил собеседник агентства.

Для борьбы с такими аферистами эксперт советует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, избегать перехода по сомнительным ссылкам, а также никому не говорить свои логины и пароли по телефону. Также он рекомендует не торопиться с выполнением каких-либо действий, требуемых собеседником.

Бийчук напомнил, что важная информация поступает через мобильное приложение или личный кабинет на официальном сайте оператора. А запросы, которые поступают другими способами, должны вызвать сомнения, подчеркнул он.

Ранее стало известно о мошенниках, которые начали притворяться сотрудниками коммунальных служб, "Мосэнерго" и "Мосэнергосбыт". Они предлагают жителям поверить электросчетчики, сделать перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея. В своей схеме мошенники манипулируют людьми, чтобы получить код из СМС для доступа к аккаунту жертвы на "Госуслугах", а затем берут от ее имени кредиты и выводят деньги.