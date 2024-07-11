Эксперт Раевский: ссылка на опасное ПО может прийти даже от друга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Единственная возможность избежать заражения смартфона вредоносными программами – не скачивать подозрительные приложения и не давать им доступ к данным. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Ранее в Сети появилась информация о программе в мессенджере Telegram, которая якобы взламывает гаджеты на операционной системе Android. По словам пользователей, она рассылает владельцам устройств видео, воспроизвести которое получится только через внешний плеер. Когда файл открывается, начинается автоматическая загрузка вирусов, а хакеры завладевают доступом к содержимому и функциям смартфона или планшета.

Раевский напомнил, что любое ПО, которое устанавливается на устройство, запрашивает разрешение на доступ к вашей системе.





Алексей Раевский генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Если пользователь дает его вредоносному приложению, все его данные могут быть либо похищены, либо удалены. При этом ссылка на такое ПО может прийти откуда угодно, хоть от друга, хоть от незнакомца. Поэтому нужно быть на 1000% уверенным в том, что скачиваете.

По его словам, если зараженное ПО уже загружено и запущено, чаще всего вернуть данные невозможно. Есть небольшая вероятность восстановить их из облачного хранилища, но вирус может поразить и его.

"Поэтому единственный способ очистить телефон и удалить вредоносную программу – сбросить все настройки до заводских установок. Если же ПО буквально превратило телефон в кирпич, надо обращаться к специалистам либо в сервисный центр производителя", – подчеркнул Раевский.

Он добавил, что если быстро заметить заражение телефона и сбросить настройки, мошенники не успеют получить данные банковских карт или доступ на портал "Госуслуги". Сейчас в таких сервисах есть двухфакторные авторизации, и есть вероятность, что хакеры в этом случае не смогут ее преодолеть, заключил Раевский.

Ранее россиянам рассказали о новом виде мошенничества – аферисты называют себя сотрудниками мобильных операторов и сообщают о якобы сбоях в системе. Под предлогом того, что действующий тариф абонента "больше недоступен", злоумышленник предлагает вернуть его, но просит для этого доступ в личный кабинет. Получив оттуда данные, аферисты могут взять на чужое имя кредиты или микрозаймы, завладеть доступом к банковским счетам и прочим аккаунтам.

Ольга Яволова