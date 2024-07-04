Эксперт Раевский: кнопочные телефоны лучше защищены от мошенников

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Кнопочный телефон дольше держит заряд и более защищен от мошенников по сравнению с современным смартфоном. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что жители США начали массово отказываться от смартфонов и выбирать вместо них простые кнопочные. По данным издания, за 2023 год в стране было продано свыше 2,8 миллиона таких устройств. Их "примитивность" дает пользователям ощущение безопасности – они становятся активнее и спокойнее, сказано в публикации.

По мнению Раевского, обычный мобильный телефон гораздо лучше защищен от злоумышленников.

"Например, на него не получится поставить банковское приложение, а значит, злоумышленник в случае чего не сможет им воспользоваться и украсть ваши деньги", – указал специалист.





Алексей Раевский генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Чем больше сервисов предоставляет устройство, тем больше у него уязвимостей. Также смартфон может быть заражен вирусами, а у кнопочного телефона такого нет.

Помимо безопасности, еще один плюс простых устройств – они намного дольше работают без подзарядки.

"Смартфоны мы можем заряжать по несколько раз в день. У кнопочного батарейка держится дольше – его можно заряжать раз в несколько дней", – отметил эксперт.

Однако пользователи таких устройств должны быть готовы к возвращению на десяток лет назад, так как их технические возможности в плане сервисов и удобств сильно ограничены, напомнил Раевский.

Ранее эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал, что переход на кнопочный телефон поможет защититься от маркетингового шпионажа. По словам специалиста, приложения на смартфонах могут собирать информацию о пользователе. Это делается для того, чтобы навязывать потребителю больше товаров и услуг.