Эксперт рассказал, какие приложения опасны для телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для современных мобильных устройств опасность представляют приложения, которые запрашивают доступ к микрофону. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.





Алексей Раевский эксперт по кибербезопасности Были прецеденты, когда приложение, которое вроде абсолютно легально должно иметь доступ к микрофону, сохраняло все, что записывается. То есть от него ничего плохого не ожидаешь. Но оно вполне может выполнять шпионские функции.

"Основная проблема заключается в том, что определить, какое приложение использует данные не для изначально заявленных целей, никак нельзя, не получится", – предупредил Раевский.

Чтобы несколько обезопасить себя от этой проблемы, рекомендуется не устанавливать лишние приложения на смартфон. "Можно ограничиваться минимумом, который вам необходим. Если вам это приложение нужно, тогда надо ставить. Если это что-то для развлечения, дли игр, просто скачать, посмотреть и потом забыть или удалить, тогда, наверное, стоит подумать, а надо ли это вообще", – пояснил специалист.

Что касается специальных жуков для шпионажа, то незаметно установить их на смартфон значительно труднее, чем на кнопочный телефон.





Алексей Раевский эксперт по кибербезопасности Современные телефоны очень миниатюризированны. К тому же вскрыть их корпус, не оставив никаких следов, очень сложно. На кнопочный телефон установить жучок, наверное, гораздо проще. Там электроники меньше и места больше. Его проще разобрать и собрать в таких полукустарных условиях.

Ранее в Роскачестве рассказали, какие приложения для телефона способны шпионить за гражданами. Опасность, например, могут представлять программы для очистки памяти девайса от мусора и некоторые менеджеры паролей. Сюда же относятся программы по фото- и видеоредактированию, а также сканеры и фонарики.

