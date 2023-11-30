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30 ноября, 18:16

Общество

Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом сотовых операторов

Фото: depositphotos/luismolinero

Телефонные мошенники начали похищать пароли от личных кабинетов банков, портала госуслуг и других сервисов, представляясь сотовыми операторами. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем телеграм-канале.

Там отметили, что злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом сотовых операторов и говорят, что якобы на их номер подана заявка на смену оператора. Когда человек отвечает, что не оставлял заявку, мошенники предлагают сменить пароль в личном кабинете "для обеспечения безопасности", говорится в сообщении.

В МВД утверждают, что, получив СМС с кодом, злоумышленникам открывается доступ к номеру жертвы, чем впоследствии они пользуются для входа в личные кабинеты различных сервисов. В министерстве призвали граждан быть бдительными, а также предупредить об этой схеме мошенничества своих близких.

Ранее жителей Москвы предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали юристы, мошенники могут отправить ребенку на телефон сообщение якобы от лица известного блогера с информацией о победе в розыгрыше.

Далее злоумышленники выманивают данные карты самого школьника или его родителей. Вместо зачисления приза они, наоборот, опустошают счета.

Москвичей обманом заставляют брать кредиты под большие проценты

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