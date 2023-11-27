Юрист рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники разработали новую схему обмана: они используют аккаунт начальника жертвы. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью радио Sputnik рассказал, как защититься от таких злоумышленников.

С его слов, мошенники взламывают аккаунты руководителей в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) или Telegram, а потом рассылают сообщения сотрудникам от имени начальника. Они могут написать, что жертве сейчас позвонит человек, с которым нужно сотрудничать, уточнил юрист.

В такой ситуации сотрудникам часто трудно отказать начальнику, поэтому мошенники "работают" с потенциальной жертвой, используют шантаж и угрозы, добавил Соловьев.

Он предупредил, что злоумышленники представляются работниками Центробанка, СК или ФСБ. Далее они заявляют, что якобы неизвестные воспользовались счетом жертвы и перевели деньги на Украину, что равноценно финансированию ВСУ. Поэтому человеку грозит уголовное дело, если свои средства он не переведет на безопасный счет, рассказал Соловьев. Эксперт отметил, что более внушительных людей заставляют еще взять кредиты или продать недвижимость.

Чтобы защититься от аферистов, юрист посоветовал перепроверить информацию – позвонить начальнику по телефону и все узнать самому.

По мнению Соловьева, в зоне риска находятся бюджетники, которые в своей компании выполняют связанные с финансами распорядительные функции.

Ранее юристы рассказали, что аферисты разработали схему обмана детей: им на телефон приходит сообщение якобы от лица известного блогера с информацией о победе в розыгрыше.

Потом злоумышленники выманивают данные карты самого школьника или его родителей. Вместо зачисления приза они, наоборот, опустошают счета.

Юристы рассказали, как мошенники выдают себя за блогеров