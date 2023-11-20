Дептранс предупредил о мошенничестве с документами лжепредставителей метро

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В столичном Дептрансе заявили о новом способе мошенничества с подписью документов якобы от представителей московского метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента.

За последние несколько месяцев злоумышленники несколько раз представлялись работниками "Отдела закупок" и предлагали подрядчикам принять участие в закупках товаров, указывает Дептранс.

"Для убедительности неизвестные лица используют в названии электронной почты слово metro. С них злоумышленники направляют для рассмотрения документы с подписью начальника метрополитена и печатью", – подчеркнули там.

Уточняется, что юридические лица не перепроверяли информацию о контактных лицах и подписывали документы мошенников. Поэтому департамент транспорта вместе со службой безопасности столичного метро напомнили будущим и действующим партнерам, как не стать жертвой мошенников.

Все закупки метрополитена и других предприятий столичного транспорта проходят только в открытом доступе на портале единой информационной системы в сфере закупок. Пересылка документов электронным письмом предусматривается только в случае коммерческого предложения, уточнили в ведомстве.

Ранее прокуратура Москвы зафиксировала новый вид мошенничества через социальные сети. Так, 23-летний мужчина познакомился с девушкой в соцсети, после чего она сразу пригласила его на свидание.

Она сама выбрала спектакль и якобы купила билет, а собеседнику прислала ссылку для покупки билета. Он выбрал место рядом с девушкой и ввел по открывшейся ссылке данные банковской карты и пароли из СМС. В результате с его счета были похищены 25 тысяч рублей.

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