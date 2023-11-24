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24 ноября, 07:15

Общество

Юристы рассказали, как мошенники выдают себя за блогеров

Юристы рассказали, как мошенники выдают себя за блогеров

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Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали юристы, теперь пристальное внимание аферистов – к детям. Одна из таких тактик: отправить ребенку на телефон сообщение якобы от лица известного блогера с информацией о победе в розыгрыше.

Далее злоумышленники выманивают данные карты самого школьника или его родителей. Вместо зачисления приза они, наоборот, опустошают счета.

Еще один распространенный в настоящее время способ обмана – это вакансии, где за большую зарплату требуется смотреть и комментировать видеоролики в соцсетях.

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