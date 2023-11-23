Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичное правительство утвердило критерии присвоения предприятиям в области обрабатывающего производства статуса промышленного технопарка. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.

Промышленные технопарки должны будут отвечать нескольким требованиям. Одним из них является рациональное применение городской земли. Компании должны будут задействовать не менее 70% объектов капитального строительства.

Также объем инвестиций за последние пять лет должен составлять не менее 57,4 миллиона рублей на один гектар. Сотрудникам необходимо предоставлять заработную плату не менее средней по отрасли.

Согласно документу, в пакет налоговых льгот для промышленных технопарков внесли снижение налога на прибыль, ставку земельного налога в размере 0,7% от исчисленной суммы, ставку арендной платы за землю в размере 0,01% и нулевую ставку налога на имущество.

Предполагается, что нагрузка по региональным налогам для технопарков уменьшится до 25%. Статус можно будет получить на срок до 10 лет.

Ожидается, что в ближайшее время статус промышленного технопарка в столице смогут предоставить пяти производственным объектам.

Ранее правительство Москвы присвоило статус якорного резидента технопарка "Красный пролетарий" издательству "Просвещение-Союз". Ставку налога на прибыль для компании снизили до 13,5%. Издательство ориентировано на учебно-методическую литературу для начальной школы и дошкольников. Компания также занимается консультациями педагогов и руководителей учреждений.

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