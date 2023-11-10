Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Масштабные инвестиционные проекты помогут создать 80 промышленных объектов на территории Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Под масштабные инвестпроекты с 2016 года мы предоставляем участки без торгов. Застройщики получают землю в аренду, а город – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет", – рассказал мэр Москвы.

В результате в столице уже создано больше 52 тысяч рабочих мест. На севере Москвы запущен технопарк, где проектируются технологические решения для строительной отрасли.

На западе столицы в рамках инвестпроектов возвели первую очередь мясоперерабатывающего завода. Строители планируют построить здесь и вторую очередь предприятия, уточнил Собянин.

"На северо-востоке появится производство косметики, а также средств личной гигиены и индивидуальной защиты", – добавил он.

Всего за 7 лет в Москве выделили землю под 573 масштабных инвестиционных проекта. Среди них не только постройка промышленных объектов, но и спортивные, медицинские, образовательные и культурные постройки, а также транспортно-пересадочные узлы.



Ранее градоначальник напомнил, что для инвесторов, которые готовы запустить свое производство, с марта 2022 года работает льготная ставка для аренды земли – 1 рубль в год.

Завод по производству аккумуляторов для электротранспорта появится в Москве