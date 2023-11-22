Собянин принял решение о предоставлении льгот издательству учебной литературы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Правительство Москвы присвоило статус якорного резидента технопарка "Красный пролетарий" издательству "Просвещение-Союз". Ставку налога на прибыль для компании снизили до 13,5%, соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Издательство ориентировано на учебно-методическую литературу для начальной школы и дошкольников. Компания также занимается консультациями педагогов и руководителей учреждений, участвует в образовательных проектах и программах.

Важное направление развития издания заключается в разработке образовательных игр. В их число вошла "Игротека", которая помогает детям интерактивно учиться и повышать интерес и мотивацию к изучению истории, географии, природы, архитектуры и других направлений.

Площадь занимаемых "Просвещением-Союз" помещений в технопарке составляет 604,4 квадратного метра. В компании работают 111 сотрудников.

На сегодняшний день в столице существует 54 технопарка, среди которых восемь инвестиционных приоритетных проектов. В них задействованы более 2,3 тысячи компаний, 19 из которых имеют статус якорного резидента технопарка. Он предоставляет возможность получить льготы по налогу на прибыль, землю и имущество, а также снизить ставку арендной платы.

Резидентам технопарков могут предоставить гранты на оборудование. Их сумма способна достичь 30 миллионов рублей в год.

С 2016 года объем инвестиций в развитие столичных технопарков составил около 84,9 миллиарда рублей. На один рубль налоговых льгот приходится свыше 9,4 рубля частных инвестиций.

Ранее московский технопарк "Калибр" получил в текущем году льготу на аренду еще двух земельных участков. Как отметил заммэра Владимир Ефимов, компания сможет потратить сэкономленные деньги на будущее развитие. По его словам, на сегодняшний день предприятие арендует на льготных условиях восемь территорий площадью свыше 12 гектаров, что позволяет ему каждый год экономить более 40 миллионов рублей.

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