Мясное производство построят на юго-западе Москвы в рамках реализации МаИП

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Южном Бутове в столице построят два цеха по производству мясной продукции в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Договор с инвестором заключили по ставке один рубль в год. Соглашение на подобных условиях в столице задокументировали в 16-й раз.

"Инвестор вложит в создание комплекса 1,5 миллиарда рублей, здесь будет создано 350 рабочих мест. Это уже 16-я компания, с которой заключен договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год, подписанный в рамках реализации МаИП", – приводят слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что площадь цехов составит 10 и 4,3 тысячи квадратных метров. Договор с инвестором был заключен на пять лет.

В одном из цехов начнут производить мясные полуфабрикаты, во втором – влажные корма для домашних животных, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Предприятие планирует ежегодно изготавливать до 10 миллионов тонн продукции.

Ранее стало известно, что в Ново-Переделкине в рамках МаИП построят реабилитационно-медицинский центр, спортивный кластер. Для этого столица предоставит инвестору в аренду участок площадью 2,4 гектара. Участок будет предоставлен застройщику в аренду на пять лет без проведения торгов.

