Собянин рассказал о развитии инновационных и социально значимых бизнес-проектов в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Для развития инновационных и социально значимых бизнес-проектов в Москве был создан механизм масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Тем, кто хочет открывать производства на территории города, выделяем землю под строительство без торгов по льготной ставке – 1 рубль в год. Заключили договор уже с 15-м инвестором", – отметил он.

По словам градоначальника, был сформирован производитель модулей, предназначенный для создания готовых квартир. Аналогов похожих конструкций в мире не существует, уточнил мэр.

На сегодняшний день компания занимается собиранием 100 тысячи квадратных метров модулей, а также планирует увеличить выпуск в 5 раз. Для этого специалисты строят вторую очередь завода, продолжил Собянин. В производственном комплексе начнут делать строительные материалы, которые до этого приобретали за рубежом.



"Выделили под проект 5,8 гектара в поселении Марушкинском ТиНАО. За время действия льготы инвесторам передали порядка 37 гектаров земли: в Зеленограде, Молжаниновском и Косино-Ухтомском районах, Ново-Переделкине, Митине, Выхино-Жулебине и других", – добавил он.

Собянин резюмировал, что благодаря новым предприятиям столица получит качественные товары российского производства и новые рабочие места.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что объем производства в обрабатывающих отраслях столичной промышленности в 2018–2022 годах вырос почти в два раза. Мэр рассказал о программе льготного кредитования данной сферы.

По его словам, с начала текущего года прирост составил 11,1%. Мэр объяснил, что достичь показателей такого уровня получилось через повышение привлекательности Москвы для создания и развития промышленных предприятий. Он обратил внимание, что в столицу поступают много инвестиций и эти вложения быстро окупаются.

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