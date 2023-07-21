Собянин рассказал о программе льготного кредитования промышленности Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем производства в обрабатывающих отраслях столичной промышленности в 2018–2022 годах вырос почти в два раза. Сергей Собянин рассказал о программе льготного кредитования данной сферы в своем блоге.

По его словам, с начала текущего года прирост составил 11,1%.

"Ежегодно в Москве открывается 40–50 средних и крупных предприятий и около сотни малых производств. А объем инвестиций промышленных предприятий в собственное развитие в прошлом году составил 396,5 миллиарда рублей", – отметил он.

Собянин объяснил, что достичь показателей такого уровня получилось через повышение привлекательности Москвы для создания и развития промышленных предприятий. Он обратил внимание, что в столицу поступают много инвестиций, и эти вложения быстро окупаются.

В свою очередь, власти Москвы обеспечивают комфортные условия и меры поддержки в промышленной отрасли. Так, например, есть возможность льготного кредитования – до 3 миллиардов рублей под 3% годовых на срок до 3 лет. Собянин уточнил, что разница между льготной и коммерческой ставкой компенсируется средствами городского бюджета.

Финансирование можно получить на новое строительство, реконструкцию действующих цехов или покупку оборудования, добавил он. Кроме того, весной этого года было принято решение, чтобы условия программы распространялись и на договоры лизинга оборудования. Таким образом, возможностью льготного кредитования теперь могут воспользоваться малые и средние предприятия.

Собянин отметил, что на данный момент выдано свыше 250 миллиардов льготных кредитов предприятиям разных отраслей промышленности. Каждый рубль городского бюджета позволяет привлечь до 55 рублей дополнительных инвестиций. Однако, по его словам, главное – это качественная продукция, дополнительные налоги и новые рабочие места.

Одним из ярких примеров является фармацевтическая компания "Велфарм-М". У нее есть возможность сэкономить более 400 миллионов рублей за три года благодаря льготному кредитованию. В начале 2023 года предприятие запустило на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва" линию по производству твердых лекарственных форм. Собянин рассказал, что завод сможет обеспечить 80% потребности РФ в препаратах для пациентов с онкологией.

Кроме того, "Велфарм-М" планирует в будущем выпускать лекарства для борьбы с рассеянным склерозом, болезнями дыхательных путей, кардиологическими и другими заболеваниями.

В свою очередь, научно-производственное предприятие "Доза" выпускает оборудование для атомной энергетики, промышленности, медицины, мониторинга окружающей среды, обеспечения безопасности и научных исследований. В настоящее время компания строит новый производственный объект в Зеленограде. Его площадь составит более 13 тысяч квадратных метров. Это стало возможно благодаря привлечению дополнительных средств.

Производитель мясных продуктов "ПК "Элитгрупп инвест" также принял участие в программе льготного кредитования. Предприятие сейчас создает вторую очередь завода, на базе которого откроются 300 новых рабочих мест. Здесь будут производить консервы из различного вида мяса. Кроме того, власти Москвы выделили компании участок в аренду без проведения торгов.

Корпорация Экополис, которая специализируется на экологичной утилизации отходов, тоже воспользовалась возможностью льготного кредитования. Исключением не стал и производитель "Альфа Автоматив Техноложиз". Предприятие выпускает детали, которые необходимы для сборки транспортных средств.

Ранее стало известно, что Москва возглавила список из 10 мегаполисов стран Группы двадцати (G20) по ежегодному приросту инвестиций в основной капитал за пять лет – с 2017 по 2021 год.

Департамент экономической политики и развития города рассмотрел динамику инвестиций в 10 мегаполисах стран G20. Туда включили Москву, Париж, Берлин, Сеул, Лондон, Мельбурн, Джакарту, Сидней, Мехико и Пекин. Анализ проводили по паритету покупательской способности в сопоставимых международных параметрах. Им является доллар.



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