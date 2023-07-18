Два центра инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В поселении Рязановском появится два центра инноваций и импортозамещения в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, строительство этих объектов поможет создать свыше 230 рабочих мест. Москва заключила договор с инвестором, входящим в структуру группы компаний "Самолет". В проект планируют вложить 1,6 миллиарда рублей, уточнил Ефимов. Площадь объектов превысит 23 тысячи "квадратов".

В будущих центрах помещения будут арендовать высокотехнологичные компании из сфер электроники, автомобиле- и машиностроения, IT-сектора. На территории объектов оборудуют паркинг для грузового и легкового транспорта. Вместе с этим там появится вся необходимая инфраструктура для комфортной и удобной работы.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, заявил, что в 2022 году Москва подписала договор с другой компанией по строительству первого такого центра. Он отметил, что после этого там может появиться 227 рабочих мест.

"С появлением этих объектов Москва получит новые рабочие места и дополнительные площадки для развития высокотехнологичных производств, а представители бизнеса – оптимальные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки продукции", – поделился Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что по этой программе в Москве построят еще 99 объектов. Мэр уточнил, что работу рядом с домом смогут найти более 81 тысячи жителей. Москвичи будут экономить время на дороге, а нагрузка на городской транспорт сократится, заявил градоначальник.

Почти 100 объектов построят в Москве в целях создания новых рабочих мест – Собянин