Жилье и школу построят на неэффективно используемом участке на западе Москвы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 23 тысяч квадратных метров жилья и почти 10 тысяч квадратных метров общественной застройки, в которую вошли школа и физкультурно-оздоровительный комплекс, построят в столичном районе Тропарево-Никулино. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что постройки появятся на неэффективно используемом участке площадью свыше 1,6 гектара на улице Доктора Гааза недалеко от метро "Юго-Западная". Территорию реорганизует казенное предприятие "Комплексное развитие территории" (КРТ).

Добавляется, что в проект планируют инвестировать 4 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти 40 миллионов рублей. Застройка будет произведена в течение пяти лет и даст городу 100 рабочих мест.

Программа КРТ возвращает в оборот неэффективно используемые и заброшенные земли, которые принадлежат городу. Всего в их развитие планируют инвестировать около 7 триллионов рублей. В будущем это поможет создать более полумиллиона рабочих мест, обеспечить пополнения бюджета столицы.

Ранее сообщалось, что два участка бывшей промзоны Курьяново в столичном районе Печатники реорганизуют по программе КРТ. Общая площадь территорий составляет 8,06 гектара. В проекты планируют инвестировать 193 миллиона рублей.

До этого стало известно о реорганизации по КРТ участка в Мещанском районе. Его площадь составляет 3,27 гектара. Вместо старых торговых точек на нем появятся объекты общественно-деловой застройки на площади 170 тысяч квадратных метров.

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