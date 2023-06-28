Участок в Мещанском районе Москвы будет реорганизован по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок площадью 3,27 гектара в Мещанском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как уточнил заммэра столицы Владимир Ефимов, речь идет о неэффективно используемой территории на проспекте Мира, владении 82–92. Рядом находится станция Московского метрополитена "Рижская".

Вместо старых торговых точек на этом участке появятся объекты общественно-деловой застройки на площади 170 тысяч квадратных метров. Это будут кафе, магазины, банковские отделения и офисы.

"Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 23,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,7 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше 4,8 тысячи новых рабочих мест", – отметил он.

Реорганизацией участка будут заниматься собственники территории, городской оператор или инвестор.

Здесь также планируют построить гостиничный комплекс площадью до 60 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Москве начался прием заявок на право реорганизации неэффективно используемого участка на Волгоградском проспекте, доме 16. Комплексное развитие будет организовывать инвестор. Заявки принимаются до 3 августа, а аукцион пройдет 15 августа.

Площадь территории составляет 15,91 гектара. Здесь планируется возвести более 260 тысяч квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости, провести работы по благоустройству и озеленению.



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