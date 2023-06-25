Собянин рассказал о развитии районов на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Юго-восток Москвы стал одним из центров развития рельсового транспорта столицы. О развитии Печатников, Текстильщиков и Южнопортнового района на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

В 2016 году на базе Малого кольца Московской железной дороги открыли Московское центральное кольцо. Пассажиров начали принимать станции Угрешская и Дубровка. В 2019 году Курское направление МЖД стало частью второго Московского центрального диаметра.

Также в составе второго диаметра появились станции Люблино, Депо, Перерва. В этом году в столице запустили и Большую кольцевую линию.

"Многое сделано для развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Выполнена реконструкция Волгоградского проспекта, которая улучшила транспортную ситуацию на юго-востоке. В рамках проекта построен тоннель на пересечении Волгоградки и Люблинской улицы, а также эстакада через Курское направление железной дороги", – подчеркнул мэр.

На пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара специалисты ввели в эксплуатацию новую двухуровневую развязку, благодаря которой возросла пропускная способность транспортного узла. Также был построек Кожуховский мост длиной 783 метра. До конца 2023 года планируется завершить южный участок Московского скоростного диаметра.

"На этой неделе запустили движение по двум участкам южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. После открытия новой шестиполосной трассы в утренний час пик снизится нагрузка на улицы Полбина, Шоссейную, Люблинскую и Краснодонскую", – сказал Собянин.

В Печатниках уже реализовали реконструкцию Курьяновских очистных сооружений. Задача заключалась в уничтожении неприятных запахов, которые мешали жителям. Для этого специалисты использовали перекрытие и оснащение высокомощными газоочистными установками основных источников выбросов сероводорода.

Модернизация очистных сооружений улучшила экологию юго-восточных и южных районов столицы.

В рамках благоустройства набережных Москвы-реки была приведена в порядок территория вдоль улицы Гурьянова. Там обустроили спуски к воде и зоны отдыха со скамейками и шезлонгами, заменили покрытие дорожек, а также установили стильные фонари. В Кожуховской бухте создали Богатырский парк с детскими и спортивными площадками. На Симоновском валу привели в порядок романтический сквер.

В ближайшее время планируется начать работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности культурного центра "Москвич". Специалисты расширят пешеходную зону, заменят покрытие тротуаров и проезжей части и установят современные фонари.

"На юго-востоке растет число молодых семей. Хорошая тенденция, на которую город отвечает строительством образовательных учреждений", – продолжил градоначальник.

За последние годы открылось 9 детских садов на 1 140 мест и 2 школы на 1 375 учащихся. Для детей также заработало новое здание Детской школы искусств имени М.И. Глинки.

В системе здравоохранения юго-востока города обновляется амбулаторное звено. Пациентов начали принимать поликлиника № 61 филиал № 1 на улице Полбина, поликлиника № 109 филиал №1 на улице Шоссейная. До конца года в планах закончить реконструкцию здания детской поликлиники № 61.

Кроме того, в каждом районе открыты двери центров "Мои Документы".

На юго-востоке Москвы заработал и кинотеатр "Тула" с тремя залами. Для гурманов интерес стал представлять Велозаводской рынок, который перешел на новый формат работы, указал Собянин.

Он добавил, что в столице возродили стадион "Москвич", на футбольном поле которого уложили натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, установили систему освещения поверхности поля, новое электронное табло и медиасистему.

"В программу реновации вошло 87 домов, в которых проживает 15 тысяч человек. Старт переселению был дан в 2018 году. Сегодня заселяются 4 новостройки", – отметил мэр.

Ранее стало известно, что прием заявок на право реорганизации неэффективно используемого участка на Волгоградском проспекте, дом 16, начался в Москве. Комплексное развитие будет организовывать инвестор. Заявки принимаются до 3 августа, а аукцион пройдет 15 августа.

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