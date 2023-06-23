Пожарное депо с учебным скалодромом появится в поселке Северном

Фото: департамент строительства Москвы

В столичном поселке Северном появится пожарное депо с расположенной на его территории учебной башней. Строительство объекта уже ведется по адресу Дмитровское шоссе, владение 163, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Суммарная площадь проекта превышает 3,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания разместятся гараж для трех пожарных автомобилей, мастерская, мойка и помещение диспетчера. Также там предусмотрят зоны отдыха квартирного типа, административные помещения и актовый зал.

"Пожарные расчеты дежурят сутками, людям необходим полноценный отдых в свободное от выездов время. Поэтому зона отдыха – это практически полноценная квартира со всеми удобствами", – отметил Загрутдинов.

На данный момент в депо идут отделочные работы. Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории, где появятся тренировочная башня со скалодромом, полосы препятствий и психологической подготовки спасателей, а также спортивная площадка.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что до конца текущего года четыре пожарных депо планируется построить в Филимонковском, Новофедоровском, Рязановском и Первомайском поселениях ТиНАО. При каждом из них предусмотрят тренировочные площадки со скалодромами.

