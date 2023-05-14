Четыре пожарных депо построят в ТиНАО в этом году – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Четыре пожарных депо построят в ТиНАО в этом году. Они будут располагаться в Филимонковском, Новофедоровском, Рязановском и Первомайском поселениях, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Ко всем объектам будут проложены удобные подъездные дороги. Каждое депо оборудуют площадкой со скалодромом для тренировок, пунктом связи, комнатой отдыха, учебными классами, тренажерным залом и медкабинетом", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, за 11 в ТиНАО было возведено 11 пожарных депо и увеличено их число почти в четыре раза. Благодаря этому возросла скорость реагирования специалистов на чрезвычайные ситуации, добавил градоначальник.



Ранее Собянин рассказал, что в сентябрю в Троицком и Новомосковском административных округах завершится строительство семи школ и пяти детских садов. Он отметил, что с начала года в ТиНАО уже были построены детский сад в "ЖК Алхимово" в поселении Рязановском, сад и школа в ЖК "Саларьево парк" в поселении Сосенском.

Всего к 2035 году планируется построить около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения, резюмировал мэр.

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