Собянин рассказал о ходе строительства социальных объектов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход строительства новых школ в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Подробнее о строящихся объектах социальной инфраструктуры мэр рассказал в своем телеграм-канале.

"В деревне Николо-Хованское, на территории ЖК "Испанские кварталы", завершаем строительство большой школы с детским садом. Новый образовательный комплекс войдет в состав школы № 547", – сообщил мэр.

Собянин пояснил, что в образовательный комплекс оборудуют всем необходимым для обучения и развития детей: IT-полигоном, лабораториями физики, естественных наук, двумя спортзалами и скалодромом, футбольным полем и другими пространствами.

На улице Никитина в поселении Московском возводится новое здание для Детской школы искусств.

"Новое здание будет подарком к 50-летнему юбилею школы. Его площадь в 6,5 раза больше прежней", – сообщил Собянин.



В новом здании разместятся классы народных, духовых и ударных инструментов, кабинеты для теоретических занятий, студия звукозаписи и другие пространства.

Мэр добавил, что с момента образования ТиНАО в округе построили 123 школы и детских сада. До конца 2023 года там планируют достроить 28 объектов образования.

К 2035 году в ТиНАО появятся еще 320 детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и 100 культурно-досуговых объектов.

Ранее в деревне Ватутинки в ТиНАО ввели в эксплуатацию здание детского сада площадью 4,8 тысячи квадратных метров. В дошкольном учреждении образуют 14 групп. Залы детского сада оснащены необходимым для дошкольного образования оборудованием и предусматривают удобства для маломобильных граждан.



Собянин рассказал о строительстве нового здания детской школы искусств в ТиНАО