Собянин: к сентябрю в ТиНАО построят семь школ и пять детских садов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

К сентябрю в Троицком и Новомосковском административных округах завершится строительство семи школ и пяти детских садов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с начала года в ТиНАО уже были построены детский сад в "ЖК Алхимово" в поселении Рязановском, сад и школа в ЖК "Саларьево парк" в поселении Сосенском и сад рядом с корпусом школы в поселении Мосрентген. Всего новые учреждения предоставят округам 4 985 мест для дальнейшего обучения детей.

"В ЖК "Прокшино" началось строительство образовательного комплекса. В нем будут школа для 1 275 учеников и детский сад для 350 малышей", – сообщил Собянин.

По словам мэра, также будет проведена реконструкция нескольких уже действующих учебных учреждений. В этом году будет организован ремонт в учебных корпусах школ в Краснопахорском, Рязановском и Новофедоровском поселениях.



"Почти закончили подстанцию скорой медицинской помощи на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда № 728 в Щербинке", – добавил он.

Всего к 2035 году планируется построить около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения, резюмировал Собянин.



Ранее Собянин сообщал, что московские инвесторы планируют построить для города 142 образовательных объекта. В этом году будет введен в эксплуатацию образовательный комплекс в поселении Десеновском, в состав которого войдут школа и детсад.



Инвесторы передают городу построенные школы и детсад – Собянин