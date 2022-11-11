Свыше 10 отделов полиции планируют построить в Москве в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

В Москве в ближайшие годы планируется построить более 10 зданий для отделов полиции, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Безопасность городской среды – одно из базовых условий комфортной жизни в мегаполисе. В Москве вопросам обеспечения безопасности уделяется большое внимание, и одним из проявлений этого является строительство современных зданий для отделов полиции", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.

Заммэра уточнил, что планируется возвести здания для районных отделов внутренних дел, которые в настоящее время расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детсадах и других неприспособленных помещениях, либо имеют малую площадь.

По его словам, в новых зданиях будут современная дежурная часть, служебные кабинеты, лаборатории, комнаты отдыха, спортзалы, тиры, столовые и буфеты. А территорию возле них благоустроят. Бочкарев добавил, что в зданиях установят современные системы защиты, наблюдения и контроля доступа.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что уже выдано разрешение на строительство четырехэтажного здания в Южном Бутове, в котором планируется разместить отдел полиции.

По его словам, в объекте площадью 7,6 тысячи квадратных метров, помимо служебных помещений, будут конференц-зал, буфет и спортивный зал. А на подземном уровне планируется разместить парковку, тир, склад для хранения вещдоков и другие помещения.

Войстратенко добавил, что в настоящее время ряд объектов находятся в стадии получения разрешительной документации для начала строительства.

Ранее Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по Даниловскому району. Новое здание райотдела находится по адресу улица Автозаводская, дом 23, строение 123.

Объект возвели по индивидуальному проекту. Строительство велось с марта 2020 года по июнь 2022 года.

До этого Бочкарев рассказал, что новые здания правоохранительных органов строят в рамках программы "Безопасный город".

Кроме того, глава Стройкомплекса сообщал, что в Москве до 2025 года планируют завершить строительство 11 пожарных депо.



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