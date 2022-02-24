В Москве построили 20 объектов полиции за 12 лет – Бочкарев

15:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице за 12 лет было возведено 20 объектов полиции, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В рамках реализации программы "Безопасный город" наряду с возведением пожарных депо ведется также активная работа по строительству новых зданий правоохранительных органов", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра отметил, что общая площадь объектов составляет свыше 190 тысяч квадратных метров. По его словам, за этот период были построены три здания УВД, восемь районных отделов и два межмуниципальных отдела в ТиНАО.
Ранее Бочкарев сообщал, что в Москве до 2025 года планируют завершить строительство 11 пожарных депо. По его словам, шесть депо расположатся на территории ТиНАО. Из них два будут введены в эксплуатацию уже в 2022 году. За следующие два года будут завершены оставшиеся четыре.
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