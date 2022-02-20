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город

13:08

В Москве построят 11 новых пожарных депо к 2025 году

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве до 2025 года планируют завершить строительство 11 пожарных депо. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Вопросам обеспечения противопожарной безопасности в Москве традиционно уделяется большое внимание, и одним из ключевых направлений этой работы является строительство пожарных депо. Так, до конца 2024 года в столице планируется построить 11 новых депо", – заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Шесть депо расположатся на территории ТиНАО. Из них два будут введены в эксплуатацию уже в 2022 году. За следующие два года будут завершены оставшиеся четыре.

В 2023 году будут готовы депо на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино и Дмитровском шоссе в районе Северный. Комплекс с учебным центром появится на Западной улице в районе Восточный.

До конца 2024 года также будут завершены работы над депо на Автозаводской улице в Даниловском районе и в 6-м проезде Подбельского в районе Богородское.

В ноябре 2021 года сообщалось, что еще одно депо – транспортное – построят на юге столицы в районе Чертаново Центральное. Для строительства будет выделен участок площадью 11 гектаров.

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