Собянин открыл новое здание ОМВД по Даниловскому району

14:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по Даниловскому району.
"Один из более чем десятка новых объектов, которые мы сейчас строим по программе, находится здесь на ЗИЛ – хорошие условия работы для нашей полиции, для того чтобы они могли заниматься и спортом, и стрелковой подготовкой и работать с жителями, и, конечно, обеспечивать их безопасность", – сказал градоначальник.
В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что новое здание райотдела находится по адресу улица Автозаводская, дом 23, строение 123. Объект возвели по индивидуальному проекту. Строительство велось с марта 2020 года по июнь 2022 года.
Уточняется, что на первом этаже здания находятся дежурная часть, комната приема граждан, камера для содержания задержанных, комната водителей, встроенный гараж.
На втором этаже разместили 25-метровый стрелковый тир, служебные кабинеты, столовую, помещения отдельной роты ППС, инспекцию по делам несовершеннолетних, кабинет психолога и другие помещения.
В пресс-службе добавили, что на третьем этаже расположены кабинеты следователей, сотрудников уголовного розыска, архив дознания, комната свидетелей, спортзал и актовый зал. Территорию возле здания благоустроили.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новые здания правоохранительных органов строят в рамках программы "Безопасный город".
До этого Бочкарев сообщал, что в Москве до 2025 года планируют завершить строительство 11 пожарных депо. По его словам, шесть депо расположатся на территории ТиНАО. Из них два будут введены в эксплуатацию уже в 2022 году. За следующие два года будут завершены оставшиеся четыре.
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