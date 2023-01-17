В московском районе Тропарево-Никулино ввели в эксплуатацию здание пожарного депо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новое пожарное депо открыли в столичном районе Тропарево-Никулино. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

"В районе Тропарево-Никулино введено в эксплуатацию здание пожарного депо. Оно располагается по адресу улица Академика Анохина, владение 8", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новое депо представляет собой трехэтажное здание, включающее гаражи на пять пожарных машин. Помимо этого, специалисты создали учебно-тренировочную башню, высота которой составляет четыре этажа.

В целом общая площадь введенного объекта доходит до 3,4 тысячи "квадратов". На портале указали, что в настоящее время столичные специалисты строят еще два пожарных депо. Работы проходят в поселке Северный и на улице Западная.

Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице в ближайшие годы хотят возвести свыше 10 зданий для отделов полиции.

Он уточнил, что строительство планируется для районных отделов внутренних дел, которые на данный момент находятся на первых этажах жилых зданий, в бывших детсадах и других неприспособленных помещениях.

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