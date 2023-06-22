Пляжная зона с бассейнами заработала на набережной Северного речного вокзала

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Пляжная зона с бассейнами открылась на набережной Северного речного вокзала. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, там построили четвертый бассейн. Он уточнил, что зона отдыха будет открыта до осени. Ликсутов отметил, что в прошлом сезоне там побывали более 100 тысяч горожан.

"Чтобы в этом году здесь с комфортом могли провести время больше людей, мы добавили еще один бассейн и около 150 мест для отдыха – ожидаем свыше 135 тысяч гостей этим летом. Особое внимание уделяем безопасности и комфорту – здесь дежурят профессиональные спасатели, круглосуточно контролируется чистота и температура воды", – добавил заммэра.

До этого Сергей Собянин рассказал о продолжении благоустройства Южного речного вокзала. Градоначальник отметил, что в настоящее время специалисты приступают к следующему этапу благоустройства. Необходимо закончить обновление набережной и организовать удобное пространство в вокзале. Он заявил, что основные работы завершатся к сентябрю.

Ранее Роспотребнадзор одобрил 10 зон для отдыха и купания в Москве. При этом специалисты ведомства продолжат осуществлять мониторинг за зонами отдыха в течение всего летнего сезона.

Роспотребнадзор проверил места для купания в столице