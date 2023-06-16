Роспотребнадзор разрешил москвичам купаться на 10 городских пляжах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор одобрил 10 зон для отдыха и купания в Москве. При этом специалисты ведомства продолжат осуществлять мониторинг за зонами отдыха в течение всего летнего сезона, сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что с 16 июня жители города смогут искупаться в Путяевском пруду № 1 (ВАО), Головинскиих прудах (САО), Большом городском пруду (ЗелАО), Школьном озере (ЗелАО) и Черном озере (ЗелАО).

Также граждане смогут искупаться на территории пляжа "Динамо" (САО), в Серебряном бору-2 и 3 (СЗАО), Тропареве (ЮЗАО), Мещерском (ЗАО).

"Зона отдыха с купанием "Озеро Белое" (ВАО) закрыта на реконструкцию", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что зоны отдыха Левобережье (САО) и Большой Садовый пруд были приняты в эксплуатацию, но в водоемах, расположенных на их территории, купаться не разрешается в связи с несоответствием качества воды водоемов.

Помимо этого, в столице есть множество территорий с функционирующими зонами отдыха без организованного купания. Москвичи могут выбрать их в качестве места для отдыха, отметили специалисты.

"Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в зонах отдыха находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", – резюмировали в ведомстве.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в предстоящие выходные, 17 и 18 июня, вода в водоемах Москвы прогреется до 20 градусов, что позволит жителям города открыть купальный сезон.

По его словам, на этой неделе, согласно прогнозам, в Москву придет погода, свойственная июлю, что приведет к повышению температуры водной поверхности.



Роспотребнадзор проверил места для купания в столице