Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Лефортово и Нижегородского на юго-востоке Москвы. Этой теме мэр посвятил пост на своем личном сайте.

Он напомнил, что долгие годы одной из ключевых проблем юго-востока были недостаточные транспортные связи районов между собой и с другими округами. По его словам, это затрудняло поездки по городу, а перегруженная Таганско-Краснопресненская линия метро работала на пределе.

"К решению проблемы мы подошли комплексно. Интегрировали железную дорогу в городскую транспортную систему. Сначала запустили движение по Московскому центральному кольцу – пассажиров принимают станции "Новохохловская", "Нижегородская", "Андроновка". Затем открыли наземное метро", – рассказал Собянин.

Он добавил, что на МЦД-2 "Курско-Рижский" работают станции Новохохловская, Калитники и Москва-Товарная. В перспективе взамен Москвы-Товарной построят станцию Серп и Молот, которая объединит МЦД-2 "Курско-Рижский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский".

По четвертому диаметру электрички поедут уже этой осенью. В его составе будут остановочные пункты Чухлинка и Нижегородская. Еще одна транспортная премьера года – МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". С открытием диаметра пассажирам станет удобнее добираться благодаря станциям Плющево, Перово, Андроновка, Авиамоторная и Сортировочная.

Как подчеркнул мэр, в итоге на юго-востоке сойдутся три диаметра наземного метро. Каждый из них – сложнейший проект, реализуемый властями Москвы вместе с ОАО "РЖД".

Собянин добавил, что классическое метро в Лефортове и Нижегородском тоже получило серьезный импульс развития. Там возвели Некрасовскую линию, которая стала дублером Таганско-Краснопресненской ветки и включает станции "Нижегородская" и "Стахановская". Также ввели в эксплуатацию Большую кольцевую линию.

Для качественного обслуживания поездов "Москва-2020" в феврале этого года открыли самое современное электродепо – "Нижегородское" БКЛ. Его построили практически в центре города. Благодаря депо в районе Лефортово появилось порядка 900 новых рабочих мест.

Также Собянин сообщил, что несколько крупных проектов реализовали в сфере дорожно-транспортного строительства. В частности, реконструировали шоссе Энтузиастов, открыли основной участок от федеральной трассы Москва – Санкт-Петербург на севере до строящейся дороги Москва – Казань на востоке.

Развитию межрайонных транспортных связей служит организация пяти новых автобусных маршрутов. Установлено 79 современных остановок. Что касается велоинфраструктуры, то появилось 56 парковок на 190 мест и 10 станций проката.

Мэр сообщил, что комфорт жизни в районах во многим зависит от качественной и доступной социальной инфраструктуры. За последние годы в Лефортове и Нижегородском построили шесть зданий образовательных учреждений. Завершается строительство еще одной школы.

Ведется работа по внедрению нового московского стандарта в амбулаторном звене.

Комплексную реконструкцию выполнили в филиале № 6 Диагностического центра № 3. В скором времени планируется завершить реконструкцию еще трех его филиалов.

Модернизация коснулась и библиотек. Теперь это не только книжные полки и читальные залы, но и притягательные площадки для литературных вечеров, творческих встреч и других культурных мероприятий.

Завершилась реставрация историко-архитектурного ансамбля "Рогожская слобода". Речь идет о духовном центре Русской православной старообрядческой церкви и одной из главных достопримечательностей Нижегородского района.

Еще одним приоритетом работы властей является создание комфортной городской среды. Мэр рассказал, что в порядок привели Лефортовский парк. Также город выполнил благоустройство Сквера героям Отечественной войны 1812 года на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала.

"Благоустроили территорию, прилегающую к станциям Лефортово, Андроновка и Фрезер. Теперь это и комфортный транзитный маршрут для пассажиров, и место неспешных прогулок", – добавил мэр.

Также благоустроена территория ГКБ № 29 имени Баумана. В планах на 2023 год – благоустройство старинной дворянской усадьбы "Строгановские дачи", Парка имени 1 Мая, реабилитация русла реки Нищенки.

Собянин рассказал о программе реновации. В нее вошли 132 дома, расположенные в Лефортове и Нижегородском. Уже подобраны стартовые площадки, ведется проектирование и строительство домов. Заселяются первые шесть новостроек – в комфортные дома переезжают жители 26 расселяемых пятиэтажек.

Еще один важный пункт – реорганизация бывших промзон. В Лефортове комплексному развитию подлежит участок бывшей промзоны Серп и Молот и неэффективно используемая территория по улице 2-й Синичкиной, владении 4.

Еще один реорганизуемый участок бывшей промзоны площадью 1,7 гектара расположен в Нижегородском районе. Вместо складов и автосервисов планируется возвести свыше 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая офисы, магазины, кафе. Город получит порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест.



В завершение Собянин рассказал, что развитие в Лефортове и Нижегородском продолжается. Это значит, что более 150 тысяч москвичей получат новые возможности для улучшения качества жизни в своих районах.

Ранее стало известно, что прием заявок на право реорганизации неэффективно используемого участка на Волгоградском проспекте, доме 16, начался в Москве. Комплексное развитие будет организовывать инвестор. Заявки принимаются до 3 августа, а аукцион пройдет 15 августа.

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