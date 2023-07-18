Собянин рассказал о результатах работы инвестиционного портала Москвы за 9 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска инвестиционного портала Москвы в 2014 году его посетили более 20 миллионов раз. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что на портале собрана вся необходимая инвесторам информация: сведения о налоговых режимах и льготах, мерах поддержки промышленности, объектах городского имущества, которые были выставлены на торги.

Кроме того, для предпринимателей были разработаны около 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявки на налоговые льготы, субсидии или займы и отправить на рассмотрение инвестиционные проекты, отметил Собянин.

Среди наиболее популярных сервисов портала отмечаются такие, как электронная запись на осмотр объекта торгов, инвестиционная карта, позволяющая подбирать площадки для бизнеса с учетом инфраструктуры района, а также сервис "Московский инвестор", где предприниматели вносят свои предложения и могут получить оперативные ответы на свои вопросы.

Ранее сообщалось, что ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) проведет бесплатную онлайн-конференцию "Ресторан-2023: подакцизные товары и кассы, сортовые чеки и "Честный знак", ЕГАИС и МЧД", в рамках которой расскажет столичным предпринимателям об изменениях в законодательстве.

До этого заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что по состоянию на 10 июня число зарегистрированных в Москве индивидуальных предпринимателей превысило 400 тысяч.

Прием заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства стартовал в столице