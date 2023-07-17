Московским предпринимателям сферы общепита расскажут об изменениях в законодательстве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) проведет бесплатную онлайн-конференцию "Ресторан-2023: подакцизные товары и кассы, сортовые чеки и "Честный знак", ЕГАИС и МЧД", в рамках которой расскажет столичным предпринимателям об изменениях в законодательстве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"За последние пять лет количество малых и средних предприятий общественного питания в Москве выросло на 10,47%. Сегодня в городе работает более 18 тысяч кафе, баров, ресторанов и других заведений. Их выручка, по данным контрольно-кассовой техники, за шесть месяцев 2023 года превысила 43,1 миллиарда рублей, что на 14,77% больше, чем за аналогичный период 2022 года", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, городские власти оказывают предпринимателям поддержку, чтобы сохранить положительные тенденции.

В качестве спикеров выступят эксперты МБМ и представители крупнейших компаний в сфере общественного питания. Среди тем встречи – подакцизные товары и сортовые чеки в ресторанной отрасли, работа ресторанов с подконтрольными товарами "Честного знака", последние изменения в отчетности и другие вопросы.

Также участников познакомят с мерами поддержки малого бизнеса.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что молодые москвичи могут пройти бизнес-тренинг "Бизнес-уик-энд. Старт". В рамках него жителей столицы научат, с чего начинать свой бизнес.

Программа позволяет молодым людям в возрасте от 13 до 18 лет открыть свой бизнес в Москве и перейти от этапа идеи к созданию продукта или услуги. В этом году к потоку программы присоединились более двух тысяч человек.

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