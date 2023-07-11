Число предпринимателей, зарегистрированных на портале поставщиков, достигло 310 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала этого года на московском портале поставщиков зарегистрировались 17,2 тысячи новых пользователей из разных регионов России. Москва смогла подписать с ними порядка 12 тысяч контрактов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Портал поставщиков помогает бизнесу реализовывать свои товары, работы и услуги, а госзаказчикам – найти нужную продукцию и закупить ее у добросовестных контрагентов по выгодной цене. Таким образом достигается достойный уровень конкуренции в закупках малого объема", – объяснил он.

Ефимов рассказал, что число предпринимателей, которые работают с порталом, достигло 310 тысяч. Более трети новых пользователей являются индивидуальными предпринимателями (ИП) и физическими лицами.

По словам заммэра, в данный момент на портале осуществляют свою деятельность предприниматели со всей России, в особенности это важно для ИП и малого бизнеса, а также для самозанятых россиян. Если самозанятые принимают участие в госзакупках, то они получают дополнительные возможности для сохранения и развития своего бизнеса.

Порядка 90% поставщиков на платформе представляют сегменты малого и среднего бизнеса, подчеркнул Ефимов.

"Поставщики, которые зарегистрировались на портале с начала этого года, уже подписали 12,1 тысячи госконтрактов с заказчиками из Москвы и других регионов. Объем этих сделок составил 2,3 миллиарда рублей. О востребованности ресурса в стране говорит тот факт, что более половины новых пользователей – это региональные поставщики", – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На сегодняшний день на сайте работают 55 тысяч заказчиков со всех регионов РФ, среди них: самоуправление, школы и детские сады, поликлиники и другие учреждения. Платформа позволяет им приобретать учебники, мебель, медицинские товары, оборудование и другое.

Каталог продукции на портале насчитывает более 2 миллионов уникальных наименований, ежедневно здесь заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Роман Урнышев подчеркнул, что росту предпринимателей на платформе в том числе способствует ее развитие. Так, в 2022 году на сайте появились сервисы логистики и автоматических ставок, в этом году внедрили обновленный модуль регистрации.

Также на сайте есть технологии искусственного интеллекта, которые позволяют определять категории товаров, например, по загруженному фото и искать его по странице среди схожих товаров, добавил он.

Для того чтобы поддержать пользователей портала из других регионов России, в субъектах открываются представительства, отметил Урнышев. В них специалисты обучают граждан работе на сайте, отвечают на вопросы, проводят встречи и интересуются, что именно необходимо доработать на портале.

Эту и другую информацию о работе портала поставщиков можно узнать в рамках специальных мероприятий, которые пройдут с 1 августа по 10 сентября на "Московском урбанистическом форуме – 2023".

Ранее Щербаков сообщал, что на портале поставщиков начал работать сервис сбора коммерческих предложений, они будут направляться на сайте через личный кабинет. После этого пользователь, выбрав подходящий запрос, сможет скачать техническое задание, изучить товары и график поставок.

Сформированное предложение заверяется электронной подписью и направляется заказчику. Начальная цена закупки будет определяться на основе данных, полученных не менее чем от трех поставщиков.



"Торги Москвы": как работает столичный портал поставщиков