Собянин рассказал о расширении объема гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные власти расширили возможности гарантийной поддержки бизнеса, включив в перечень субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в важных городских отраслях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Расширим объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса. Дополнительные средства на эти цели выделим оператору программы – "Корпорации "МСП", – написал мэр.

Оформить поручительство через "Корпорацию "МСП" теперь могут столичные предприниматели, ведущие бизнес в сферах производства (в том числе высокотехнологичного), IT и креативных индустриях, занимающихся научными исследованиями, разработками и туризмом.

При оформлении поручительства за займы предпринимателей корпорация гарантирует банкам возврат 50% от суммы кредита. Конечная ставка для малого и среднего бизнеса при этом составит не более 15% годовых при использовании поддержки только в виде поручительства и до 10–12%, если поручительство совмещается с льготными программами кредитования.

В 2022 году благодаря подобной возможности предприниматели смогли получить финансирование в размере более 37,7 миллиарда рублей, сообщил Собянин.

До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что доля субъектов МСП в Москве выросла до 90%, несмотря на пандемию COVID-19 и западные санкции. Финансовую поддержку от правительства в прошлом году получили 13 тысяч предпринимателей. Из них 2,9 тысячи человек оформили гранты и субсидии, 8 тысяч – займы на льготных условиях.



Более 110 тыс субъектов МСП получили поддержку города в 2022 году