Глава Минэкономразвития РФ выделил четыре новых приоритета в развитии МСП

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Министр экономического развития России Максим Решетников назвал четыре приоритета развития российского малого и среднего бизнеса (МСП), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заседание правкомиссии по развитию сектора под председательством российского премьера Михаила Мишустина.

Решетников заявил, что в поддержке нуждаются четыре категории МСП: начинающие компании, растущие организации, предприятия из приоритетных отраслей, включая IT и обрабатывающую промышленность.

Еще одной категорией являются компании, преодолевшие планку МСП по доходу, то есть "МСП+".

Как уточнил Решетников, приоритеты выделены по итогам анализа информации в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В качестве возможных мер поддержки Решетников предложил давать доступ начинающим компаниям к региональным гарантийным организациям, грантам и льготным микрозаймам. Также предложено организовать для них центры компетенций на базе центров цифровой платформы МСП и "Мой бизнес".

Что касается растущих компаний, то глава МЭР выделил проблемы со сложной отчетностью и налоговой нагрузкой. Для предприятий из приоритетных отраслей Решетников предложил ввести льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, а также создать производственную инфраструктуру.

Для "МСП+" предложено разработать финансовые инструменты поддержки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте (ВВП) РФ. Она составляет всего 20%.

Греф добавил, что в ВВП Китая доля малого и среднего бизнеса занимает порядка 60–70%, в США – примерно 60%.