Греф назвал долю малого и среднего бизнеса в ВВП России стыдной

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Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте (ВВП) РФ составляет 20%. Глава Сбербанка Герман Греф назвал этот показатель стыдным, так как во многих других странах он втрое больше. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, становится заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП <...>. Доля 20% ВВП – это стыдно, мне кажется", – сказал он во время выступления на форуме "Опоры России".

Греф добавил, что в ВВП Китая доля малого и среднего бизнеса занимает порядка 60–70%, в США – примерно 60%.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что рост ВВП России в 2023 году может оказаться выше прогноза ведомства в 1,2%, если сохранятся тенденции первого квартала.

В середине мая Еврокомиссия улучшила свои ожидания относительно динамики ВВП России в 2023 году. По итогам текущего года прогнозируется падение российской экономики на 0,9%, а не 3,2%, как ожидалось ранее. А в 2024 году экономику РФ и ждет рост до 1,3%.

