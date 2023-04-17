В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП России в 2026 году на 2,8%

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Минэкономразвития спрогнозировало рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2026 году на 2,8%, сообщает РБК.

"Основным драйвером роста там считают частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат", – отметили в сообщении.

Кроме того, Минэкономразвития отметило рост инвестиций в основной капитал на 4,5%, увеличение оборота розничной торговли на 3,6% и рост реальной зарплаты на 2,5%.

Там же оценили стоимость нефти марки Brent в 142,5 миллиарда долларов к 2026 году. Также курс доллара по отношению к рублю понизится до 70,6.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития заявил, что рост ВВП России в 2023 году прогнозируется на 1,2%. По словам главы ведомства, рост произойдет благодаря восстановлению потребительского спроса.



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