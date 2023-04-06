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Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад организации.

Организация подсчитала, что по итогам 2022 года спад российского ВВП составил 2,1%. В январе подобный показатель оценивали в 3,5%.

Согласно ожиданиям Всемирного банка, в 2023 году ВВП РФ сократится на 0,2% вместо ранее заявленных 3,3%. В 2024 году показатель вырастет на 1,2%, в 2025 году – на 0,8%.

"Среднесрочные перспективы роста сдержанные, поскольку доступ России к поставкам и повышающим продуктивность технологиям ограничен", – отмечают аналитики, подчеркивая, что западные санкции продолжают оказывать негативное влияние на российские предприятия.

Помимо этого, по прогнозам Всемирного банка, объем добычи нефти в РФ в 2023 году сократится на 7%, что станет фактором повышения цен на транспортировку ресурса для экспортеров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что падение российского ВВП по итогам прошлого года оказалось не таким сильным, как прогнозировали эксперты.

Мишустин подчеркнул, что российская экономика демонстрирует свою устойчивость уже не первый раз. Он привел в пример период пандемии коронавируса, с которым Россия справилась лучше многих стран Запада.

Путин заявил, что экономика РФ демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 года

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