В Госдуме объяснили причины предстоящего роста зарплат россиян

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В Государственной думе объяснили причины предстоящего роста зарплат россиян, сообщает "Радио 1".

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, экономика России стала стабильной после введения санкций. Именно поэтому прогнозируется увеличение зарплат.

Аксаков заметил, что в первые два месяца 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) значительно увеличился, по сравнению с таким же периодом 2022 года. ВВП увеличился почти на 2 триллиона рублей. После стабилизации экономика начинает постепенно увеличивать свои объемы.

"Экономическая жизнь у нас активна, а это источник доходов компаний и бюджета", – объяснил Аксаков.

Также мнением поделился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. По его словам, до того как были введены ограничения Россия отдавала в мировую экономику больше, чем получала. В настоящее время ситуация поменялась.

Он уточнил, что после введения санкций и уменьшения долларового оборота "улучшился коэффициент отдачи от мировой экономики". Это повлияло на рост возможности экономики России, следовательно – на рост зарплат.

Ранее Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" сказал, что реальная зарплата в целом по России в этом году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения должны увеличиться на 2–3%.

Лидер государства напомнил, что в конце 2022 года реальная заработная плата начала понемногу расти, но в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону.



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