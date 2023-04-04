Аналитики выяснили, что 80% работодателей хотят увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году

Фото: 123RF/madhourse

Большинство работодателей (80%) собираются увеличить фонд оплаты труда в этом году. Об этом информирует RT со ссылкой на исследование Русской Школы Управления и HR Metrics.

Аналитики организовали опрос среди работодателей и узнали, какие изменения в зарплатах планируют компании. Стало известно, что в половине случаев это будет касаться всего штата. 48% работодателей поделились, что хотят повысить оплату труда всем сотрудникам, 44% планируют повышать зарплаты точечно, 7% – лишь специалистам и 1% – только менеджменту.

При этом опрос показал, что многие работодатели заявили о готовности к ощутимому росту зарплат. Так, 12% согласны повысить на 20% и более, 16% – на 10–15%, 33% – на 5–10%. Повысить оклад менее чем на 5% готовы 19% респондентов.

Вообще не собираются повышать оплату труда лишь 8% работодателей. Остальные 12% еще не приняли решение по данному вопросу.

Вместе с этим свыше половины опрошенных заявили, что зарплата их сотрудников на данный момент соответствует или находится выше рынка. Кроме того, аналитики узнали, что большинство организаций хотят выплатить или уже выплатили своим специалистам годовые бонусы за прошлый год.

Ранее аналитики выяснили, представители каких профессий в России больше всех довольны своими зарплатами. Речь идет о программистах, разработчиках и других специалистах в сфере ИТ.

Аналитики провели опрос об обстановке в офисе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!