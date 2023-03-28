Эксперт рассказала, придется ли россиянам отказаться от еды ради новой квартиры

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Стоимость жилья в России еще может снизиться, если на это пойдут застройщики на фоне падения спроса. Так в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила выводы ЦБ относительно ситуации на рынке недвижимости.

Радченко напомнила, что за последние два года цены на новостройки необоснованно выросли на 20–30%, а в отдельных случаях и больше. В итоге те, у кого были деньги, взяли льготную ипотеку, другим же пришлось отложить покупку жилья, чтобы накопить на первый взнос.

При этом ситуация может измениться, считает эксперт. К этому застройщиков подтолкнет разрыв цен между первичной и вторичной недвижимостью и, соответственно, смещение спроса в пользу второго. Компании могут договориться о постепенном снижении цен, но это должно произойти без участия государства, в рамках рыночных механизмов.

"Я думаю, что здравый смысл застройщиков все же должен восторжествовать. Подорожание стройматериалов уже позади, и повышение цен сложно назвать оправданным", – подытожила Радченко.

Ранее в Центробанке заявили, что с 2020 года темпы подорожания жилья в РФ обогнали рост доходов населения. Там отметили, что сегодня россиянину со средней зарплатой, чтобы купить квартиру, нужно не есть, не пить и откладывать все деньги в течение восьми лет.



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