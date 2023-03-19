Москвичи стали чаще продавать жилье из-за плохого финансового положения

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Число сделок по продаже квартир в Москве в связи с ухудшением финансового положения продавца выросло до 5 процентов. Об этом сообщает газета "Известия".

"К причинам продажи относятся: снижение уровня доходов, потеря работы (долговременное отсутствие заработка), закрытие бизнеса", – выяснили аналитики "НДВ Супермаркет Недвижимости".

По информации специалистов, некоторые собственники лишаются возможности платить за ипотеку, поэтому соглашаются на ухудшение жилищных условий. В частности, речь идет о покупке квартир меньшей площади или в менее престижной локации.

Руководитель департамента городской недвижимости "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко заявила, что в 2022 году число сделок по реализации жилья в связи с ухудшением финансового положения собственника или его родственников составило 3,5 процента.

Ранее стало известно, что в Москве увеличился объем предложений о продаже квартир стоимостью дешевле 10 миллионов рублей. Число квартир в этой ценовой категории выросло до отметки в 16,8 тысячи помещений.

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