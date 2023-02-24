Названы районы Москвы с самыми дорогими арендными квартирами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самыми дороги районами Москвы по аренде квартир являются Арбат, Пресненский и Хамовники. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константина Каменева.

Месячная аренда квартиры в районе Арбат обойдется в 200 тысяч рублей, в Пресненском районе – в 190 тысяч рублей, в Хамовниках снять жилье можно за 180 тысяч рублей.

Элитное жилье можно также арендовать в Таганском, Тверском и районах Замоскворечье и Якиманка. Новостройки премиум-класса также возводили в последние годы в Дорогомилово и Раменках.

По данным "Авито Недвижимости", в январе 2023 года москвичи стали интересоваться арендой квартир в элитных районах на 68,9% чаще, чем в январе 2022 года. В Хамовниках и Замоскворечье спрос на жилье вырос на 89% и 66% соответственно. При этом в районах Арбат и Раменки спрос упал на 17% и 28% соответственно.

Преимущества аренды жилья в элитных районах Москвы, уточнил Каменев, заключаются в современной развитой инфраструктуре, архитектуре и транспортной доступности.

Ранее стало известно, что наибольшей популярностью в Москве пользуются компактные квартиры небольшой площади. Площадь подобных квартир варьируется в пределах 55–60 квадратных метров. Рост спроса на них обусловлен повышением стоимости квадратного метра.



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