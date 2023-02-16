Продажи новостроек в Москве в январе сократились на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Продажи жилья в новых домах столицы в январе 2023 года года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2% – до 5,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщается на сайте управления Росреестра Москвы.

В ведомстве отметили, что при учете нежилой недвижимости число регистраций ДДУ в январе ткущего года снизилось в сравнении с январем 2022-го на 20,6%, составив 8,1 тысячи договоров.

Ранее в Росреестре заявили, что в прошлом месяце 2023 года количество сделок на вторичном рынке жилья упало по отношению к январю 2022-го. Аналитики оценили такое снижение в 17%. Из этого следует, что было совершено 7,7 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи.

Кроме того, общее количество сделок в сравнении с декабрем 2022-го снизилось на 45%. В Росреестре объяснили подобную ситуацию сезонным фактором.

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