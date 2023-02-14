Более 17 тысяч копий об объектах недвижимости жители Москвы заказали в 2022 году

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

В прошлом году в Московском городском бюро технической инвентаризации оформили более 10 тысяч заказов, по которым выдали более 17 тысяч документов из архива бюро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, подобная услуга стала второй по популярности в 2022 году, самыми запрашиваемыми документами являются копии поэтажного плана и экспликации.

Так, каждый день москвичи заказывают копии хранящихся в учреждении техпаспортов, поэтажных планов и экспликаций, проектов, техзаключений и выписок. Для каждого объекта недвижимости сформировано отдельное инвентарное дело. В это дело подшиваются все данные на протяжении десятилетий.

"В настоящее время в архиве МосгорБТИ содержится информация более чем о 500 тысячах городских объектов: зданий, сооружений, нежилых помещений и квартир. Москвичи обращаются за архивными документами, чтобы устранить технические ошибки в Едином государственном реестре недвижимости или разрешить спорные вопросы, связанные с характеристиками объекта", – добавил Гаман.

Желающие могут подать соответствующую заявку на получение архивных документов на сайте учреждения. Специалисты после обработки заявки сразу же начинают проверять наличие нужных данных, и если они имеются, то заказ оформляют.

Как отметил гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев, в архиве хранятся не только те документы, которые были подготовлены учреждением. Другие организации, которые ранее осуществляли техинвентаризацию в Москве, также передали информацию МосгорБТИ по состоянию на 1 января 2013 года.

"Таким образом, в нашем распоряжении наиболее полные и подробные данные о недвижимости Москвы", – подчеркнул Александр Кинев.

В октябре прошлого года стало известно о том, что в МосгорБТИ начали подготовку заключений по обследованию технического состояния садовых и дачных домов. Благодаря этому документу постройку можно признать жилой.

Так, по словам Максима Гамана, благодаря признанию садового дома жилым гражданин может получить имущественный налоговый вычет, а также более выгодно оплачивать электричество. Для перехода постройки из одного статуса в другой необходимо в том числе предоставить заключение по обследованию технического состояния объекта.

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