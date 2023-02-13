11:58Город
Больше половины обращений москвичей в чате на mos.ru обрабатывает искусственный интеллект
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Искусственный интеллект, подключенный к чату поддержки на портале mos.ru, за три года с момента запуска проекта ответил на более чем половину от общего числа в почти три миллиона обращений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Ежедневно пользователи обращаются к нему (к чату. – Прим. ред.) в среднем 2,5 тысячи раз, больше половины всех вопросов помогает решить чат-бот, который работает с применением технологий искусственного интеллекта", – рассказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.
Пользователям предлагают либо выбрать одну из тем для обращения, либо написать запрос в свободной форме. Система поможет найти нужную услугу или раздел, а также способна предоставить инструкции, например об оплате коммунальных услуг.
В 2022 году базу знаний чат-бота расширили, добавив более 1,7 тысячи новых тематик. Часть из них посвящены возможностям платформы "Умный дом", получению госуслуг и новым функциям портала mos.ru. Общее число статей в базе – более 7,9 тысячи.
Глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий отметил, что с 2022 года чат-бот на портале mos.ru использует новую отечественную технологию понимания естественного языка. За счет этой разработки виртуальный помощник более качественно определяет намерение пользователя и быстрее классифицирует обращение.
Если же возникла такая ситуация, что бот не знает точного ответа на вопрос, возможные варианты поступают к оператору. Если один из них подходит, оператор самостоятельно отправляет его в чат, а бот добавляет ситуацию в базу знаний для обработки последующих обращений.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента "Окулус". Данная разработка отлеживает правонарушения, а именно проявления экстремизма, призывы к незаконным мероприятиям и публикацию пронаркотического контента.
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