Проекты правительства Москвы получили награды на международной выставке инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева сообщила, что два проекта Аналитического центра Москвы получили международные премии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Разработки были представлены на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке.

Золотую медаль в категории "Робототехника/Электроника/Автоматизация/Интернет вещей и приложения/Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" получил сервис "Автоматизированное рабочее место эксперта, проводящего проверку достоверности начальной максимальной цены контракта". Также этот проект удостоили наградой Innovation Excellence Award.

Сервис по проверке начальной максимальной цены контракта (НМЦК) позволяет находить и изучать информацию о текущих ценах на товары, работы, услуги в открытых источниках. Эта система позволяет экспертам работать быстрее, чем при ручном поиске.

Серебряную медаль в категории "Строительство/Проектирование/Гражданское строительство/Архитектура" получил сервис "Реестр регулируемой инфраструктуры города Москвы". Кроме того, была вручена специальная награда организатора выставки, Национального совета по науке Королевства Таиланд.

"Реестр регулируемой инфраструктуры города Москвы" использует цифровые данные о потребителях коммунальных услуг, об имуществе, оборудовании и земельных участках, на которых расположены объекты инфраструктуры 140 организаций, которые предоставляют услуги тепло- и водоснабжения.

Заместитель генерального директора Аналитического центра Айрат Гиниятуллин, представлявший разработки на выставке, заявил, что члены международных делегаций интересовались применением искусственного интеллекта в столичных наработках и возможностью масштабировать их на большие массивы данных. Кроме того, обсуждались вопросы передачи лицензий на разработки.

Ранее сообщалось, что российские ученые из компании "Система-биотех" (входит в АФК "Система") разработали новую технологию для лечения рака. Данная система не вредит здоровым клеткам организма и не провоцирует выпадение волос.

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