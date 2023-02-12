Почти 180 тыс молодых специалистов выпустили столичные вузы в 2022 году – Ефимов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

176 тысяч молодых специалистов выпустили московские вузы по итогам прошлого года. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Самыми популярными направлениями обучения в столичных вузах по-прежнему остаются "Экономика, менеджмент" и "Юриспруденция". В 2022 году дипломы по этим специальностям получили 52,2 тысячи и 26,9 тысячи студентов соответственно – это 45% от всех выпустившихся", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в тройку наиболее востребованных вошли также IT-направления. По ним учебу завершили 9 тысяч человек, или 5,1% от всех столичных выпускников.

Несмотря на сохраняющееся лидерство юриспруденции и экономики, за последние пять лет доля выпускников этих направлений сократилась на 11%. Тогда как число молодых айтишников увеличилось на 1,7%. В прошлом году наиболее высоким был конкурс по направлению "IT, математика": на одно место в среднем претендовали 13 человек.

Между тем отмечается, что в 2022 году количество бюджетных мест в московских вузах составило 38%, увеличившись на 5% за пять лет. Больше всего студентов обучаются бесплатно на нмеханико-математических направлениях (78%). А по объему коммерческих мест лидируют направления "Экономика" и "Юриспруденция".

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в 400 школах Москвы стартовал пилотный проект по подготовке к единому государственному экзамену. Он охватит 43 тысячи выпускников столичных школ. Это около 80% от общего числа 11-классников в городе.



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