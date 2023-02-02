Более 50% россиян считают, что чиновникам нужно чаще посещать школы и поликлиники

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Россияне рассказали, как сделать чиновников ближе к народу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На сайте был проведен опрос, в котором приняли участие 7,1 тысячи человек. Издание поинтересовалось у жителей России, что можно сделать, чтобы чиновники стали ближе к людям и реальности.

Например, мэр испанского города налаживает общение с жителями при их посещении. Он приходит к ним домой на ужин, приносит десерт и обсуждает волнующие вопросы граждан.

Согласно опросу, 54% жителей России считают, что чиновникам нужно чаще посещать школы, поликлиники, дворы жилых домов, делая это без предупреждения. По мнению граждан, чиновники должны видеть, с какими проблемами сталкиваются жители, как работают коммунальщики.

Также 44% респондентов отметили, что чиновникам стоит ездить на общественном транспорте. Это поможет им увидеть, что в действительности происходит на улицах.

"Никаких персональных машин и поликлиник, а оплата их труда должна зависеть от состояния городов, сел и деревень", – предложил один из участников опроса.

За проведение открытых встреч чиновников и населения проголосовали 27% участников опроса. А 11% считают правильным метод мэра испанского города, так как гражданам есть о чем лично поговорить с чиновниками.

За онлайн-встречи проголосовали 5% респондентов. Причем проводить такие встречи нужно регулярно, так как бюрократические проблемы станут решаться более оперативно через прямое общение.

Еще 4% граждан выбрали другие варианты приближения чиновников к народу – ввести сопоставимые с обычными людьми зарплаты и пенсии, организовать такое же лечение в поликлиниках и проезд на транспорте.

Ранее был проведен опрос ВЦИОМ по итогам трех лет работы кабмина. Гендиректор центра Валерий Федоров сообщил, что деятельность правительства соответствует ожиданиям 51% россиян.

Еще 16% респондентов заявили, что работа российского правительства превзошла ожидания, 25% отметили, что ожидали большего и 8% затруднились ответить на соответствующий вопрос.

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